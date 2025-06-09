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Появились подробности массированного удара ВС РФ на Украине

«РВ»: ВС России ударили по объектам в Киеве и Ровно в ходе массированной атаки
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Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры в Киеве, Ровенской и Одесской областях в ходе массированного удара в ночь на 9 июня. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

Отмечается, что взрывы произошли в Киеве, в Белой Церкви Киевской области, а также в Гостомеле и Ровно.

Канал также утверждает, что Вооруженные силы России нанесли удар по газодобывающим морским платформам в Черном море у берегов Одессы, а также поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Дубно Ровенской области, в Печенегах и Богодухове Харьковской области, а также в окрестностях Винницы.

Как сообщал Telegram-канал Mash, над Ровненской областью пролетело около сотни дронов. Очевидцы из городов Ровно и Дубно заявили, что это самый мощный налет БПЛА с начала проведения специальной военной операции.

Позднее координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ударами в Ровненской области были поражены авиабаза ВСУ, где находились пускавшие дальнобойные ракеты самолеты и арсенал ракет.

Ранее мэр Харькова сообщил о «мощнейшей» атаке на город.

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