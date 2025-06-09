Военный эксперт заявил, что заход ВС РФ в Днепр не имеет военного смысла

Марочко: заход ВС РФ в Днепр не имеет военного смысла, но обескровит Киев

Российским войскам нет смысла брать город Днепр (до 2016 года Днепропетровск), но это могло бы «обескровить» Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, Днепр — очень крупная агломерация.

«Обескровить украинскую преступную киевскую власть, подойдя к крупному населенному пункту, мы, конечно же, можем», — считает Марочко.

По его мнению, если российские военные подойдут к Днепру, Украина будет вынуждена перебросить все силы и средства за реку Днепр, что «отрежет украинскую группировку от южной части бывшей УССР».

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает.

Что означает наступление российских сил на еще один украинский регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.