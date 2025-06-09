На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт заявил, что заход ВС РФ в Днепр не имеет военного смысла

Марочко: заход ВС РФ в Днепр не имеет военного смысла, но обескровит Киев
close
Shutterstock/deniska_ua

Российским войскам нет смысла брать город Днепр (до 2016 года Днепропетровск), но это могло бы «обескровить» Украину. Такое мнение высказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Он отметил, Днепр — очень крупная агломерация.

«Обескровить украинскую преступную киевскую власть, подойдя к крупному населенному пункту, мы, конечно же, можем», — считает Марочко.

По его мнению, если российские военные подойдут к Днепру, Украина будет вынуждена перебросить все силы и средства за реку Днепр, что «отрежет украинскую группировку от южной части бывшей УССР».

8 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские силы продолжают развивать наступление вглубь Днепропетровской области. По данным российской стороны, войска пересекли административную границу региона еще 20 мая. Украина прорыв отрицает.

Что означает наступление российских сил на еще один украинский регион — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ДНР описал обстановку на линии боевого соприкосновения.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами