Во время обстрела в Раденске пострадал мирный житель

В селе Раденск, расположенном в Херсонской области на левом берегу Днепра, в результате обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал местный житель. Об этом сообщили РИА Новости представители экстренных служб.

По их данным, за последние сутки украинские военные нанесли 44 артиллерийских удара по различным населенным пунктам региона. В дневное время зафиксировано 26 ударов из ствольной артиллерии, еще 18 обстрелов произошли ночью.

Под огонь попали девять населенных пунктов: Новая Каховка, Каховка, Великие Копани, Раденск, Малая Лепетиха, Алешки, Казачьи Лагеря, Новая Маячка и Днепряны.

Накануне глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что более пяти тысяч абонентов региона остались без электроснабжения в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки нанесли 45 артиллерийских ударов по населенным пунктам, расположенным на левом берегу реки Днепр в Херсонской области. По словам источника РИА Новости, ночью были зафиксированы 22 обстрела. Еще 23 удара украинские военные нанесли в светлое время суток. При этом для атак они использовали ствольную артиллерию.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадали жители села Челбурда.