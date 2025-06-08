На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские бойцы устроили засаду беспилотнику ВСУ и уничтожили его необычным способом

Бойцы ВС РФ уничтожили дрон ВСУ с помощью ножниц
close
Telegram-канал «ШТУРМОВИК, ЧЕ ОРЁШЬ?»

Российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон с оптоволоконным управлением, устроив засаду и обесточив его кабель. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, как двое бойцов, укрывшись в лесу, пропускают мимо себя летящий беспилотник. Убедившись, что дрон улетел дальше, они выскочили на предполагаемый маршрут его движения и нашли проложенный кабель.

Один из военных с помощью медицинских ножниц перерезал оптоволоконную нить. Спустя несколько секунд аппарат потерял управление, упал и взорвался.

До этого в населенном пункте Федоровка в Донецкой народной республике украинские военные предприняли попытку уничтожить своих сослуживцев, которые сдались в плен российским бойцам. По словам бойца разведподразделения группировки войск «Восток» с позывным «Хаски», активного стрелкового сопротивления во время штурма деревни практически не было — многие украинские солдаты предпочитали сдаться после нескольких гранат. Разведчик уточнил, что один из минометных расчетов противника также попал в плен.

Ранее российский ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами