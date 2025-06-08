Российские военнослужащие перехватили украинский FPV-дрон с оптоволоконным управлением, устроив засаду и обесточив его кабель. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», опубликовав соответствующее видео.

На кадрах видно, как двое бойцов, укрывшись в лесу, пропускают мимо себя летящий беспилотник. Убедившись, что дрон улетел дальше, они выскочили на предполагаемый маршрут его движения и нашли проложенный кабель.

Один из военных с помощью медицинских ножниц перерезал оптоволоконную нить. Спустя несколько секунд аппарат потерял управление, упал и взорвался.

До этого в населенном пункте Федоровка в Донецкой народной республике украинские военные предприняли попытку уничтожить своих сослуживцев, которые сдались в плен российским бойцам. По словам бойца разведподразделения группировки войск «Восток» с позывным «Хаски», активного стрелкового сопротивления во время штурма деревни практически не было — многие украинские солдаты предпочитали сдаться после нескольких гранат. Разведчик уточнил, что один из минометных расчетов противника также попал в плен.

Ранее российский ефрейтор отвлек дрон ВСУ на себя, чтобы дать спастись раненым сослуживцам.