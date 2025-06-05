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США реорганизуют свои военные базы

Шеф Пентагона Хегсет: США пересмотрят структуру размещения военных по всему миру
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Leah Millis/Reuters

США планируют изменить структуру размещения своих войск по всему миру, чтобы адаптировать ее к новым задачам. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет на полях встречи министров обороны стран — членов НАТО в Брюсселе, трансляция велась на сайте организации.

Хегсет подчеркнул, что Соединенные Штаты будут защищать свою южную границу, она будет закрыта. По его словам, администрация бывшего президента страны Джо Байдена позволила 20 миллионам человек незаконно пересечь американскую границу, поэтому ситуация должна быть взята под полный контроль.

Кроме того, США необходимо переключиться на Индо-Тихоокеанский регион и обеспечить там сдерживание, заявил шеф Пентагона. Также бремя расходов на оборону будет распределено по всему миру.

«Америка не может [защищать] всех одновременно и не обязана это делать», — заявил Хегсет.

Министр добавил, что существуют причины, по которым американские войска расположены в определенных районах, но эти обязательства не вынудят Вашингтон остановить процесс пересмотра всей структуры размещения ВС.

США располагают сетью из 800 военных баз по всему миру. В более чем 80 странах находятся по меньшей мере 170 тысяч американских военнослужащих.

Ранее Хегсет заявил, что обороноспособность НАТО не должна зависеть только от потенциала США.

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