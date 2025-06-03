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США закрыли две военные базы в Сирии

Гриффин: США закрыли две военные базы и вывели около 500 солдат из Сирии
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Hussein Malla/AP

США закрыли две военные базы в Сирии. Об этом в соцсети X сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Около 500 американских солдат были выведены из Сирии за последние недели», — написала она.

Гриффин также отметила, что еще одну базу США передали под контроль курдских «Сирийских демократических сил» (СДС).

В мае сообщалось, что власти США захотели вывести большую часть своего военного контингента из Сирии, планируя оставить там солдат лишь на одной военной базе в рамках символического присутствия.

До этого министр финансов Сирии Мохаммед Ясер Барния сообщил, что отправится в США для обсуждения возможности возвращения страны в международную финансовую систему. По его словам, в США он представил Дамаск на весенних заседаниях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Ранее в минобороны Сирии назвали условие для сохранения российских военных баз.

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