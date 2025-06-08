Украинские СМИ предупредили о массированном ударе РФ стратегическими бомбардировщиками

Российские военные готовят массированные ракетные удары по территории Украины с применением стратегических бомбардировщиков. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По их информации, атака возможна в ближайшие часы, а ее целями могут стать энергообъекты Киева, Ровенской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Николаевской и Кировоградской областей.

В публикации содержится рекомендация зарядить пауэрбанки из-за фиксации активности российской разведки возле энергетических объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан «внимательнее относиться к воздушным тревогам на этой неделе», что интерпретируется как косвенное подтверждение угрозы.

8 июня агентство Reuters писало, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в качестве возмездия за атаку на аэродромы стратегической авиации. По мнению собеседников, Россия еще не нанесла обещанный ответный удар за атаку на аэродромы стратегической авиации. По словам одного из источников, ответ «будет включать различные виды воздушных ударов, включая ракеты и беспилотники». По мнению другого чиновника, говорившего с Reuters, атака Москвы будет «асимметричной».

Ранее Дональд Трамп обвинил Украину в провокации России.