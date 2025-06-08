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Морской спецназ РФ уничтожил узел связи ВСУ в Черном море с помощью FPV-дронов

«РВ»: спецназ РФ сжег узел спутниковой связи ВСУ для координации атак на Крым
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Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Подразделения морского спецназа российской бригады «Эспаньола» провели операцию по уничтожению узла спутниковой связи ВСУ в Черном море. Целью объекта была координация атак на Крымский полуостров, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Спецназовцы скрытно приблизились на катерах к позициям противника. Для поражения использовались FPV-дроны «Овод», уничтожившие системы связи и наведения. Попытки противника нанести ответный огневой удар по катерам оказались безрезультатными — группа отступила без потерь.

В конце мая российские военкоры заявили, что Вооруженные силы Украины могут начать контрнаступление, атакуя полуостров Крым. По их словам, боевые действия будут вестись не только в воздухе, но и на море. Киев будет стараться парализовать работу российских аэропортов и «изматывать» приграничные территории артиллерийскими ударами. При этом эксперты уверены, что у украинской армии нет сил на масштабную операцию.

Ранее украинские СМИ предупредили о массированном ударе РФ стратегическими бомбардировщиками.

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