«Все небо красное от целей»: мэр Конотопа — о массированном ударе по Сумской области

Конотоп в Сумской области Украины массово атаковали беспилотники. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на мэра города Артема Семенихина.

По его словам, в области все небо красное от целей.

«Такого никогда еще не было», — отметил градоначальник.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия может нанести «многоцелевой» удар по Украине в течение нескольких дней в качестве возмездия за атаку на аэродромы стратегической авиации. Один из источников высказал мнение, что ответ «будет включать различные виды воздушных ударов, включая ракеты и беспилотники».

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал граждан «внимательнее относиться к воздушным тревогам на этой неделе», что «Страна.ua» интерпретировала как косвенное подтверждение угрозы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский предрек Украине большие потери.