«Рособоронэкспорт» представит в Индонезии 250 образцов вооружений

«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») привезет в Джакарту более 250 образцов военной техники для участия в выставке Indo Defense 2025, включая системы, специально адаптированные под нужды Индонезии. Гендиректор компании Александр Михеев подчеркнул, что российская делегация прибыла по личному приглашению президента Прабово Субианто, которое он сделал Владимиру Путину в 2024 году, сообщает РИА Новости.

В экспозицию войдут истребители Су-57Э и Су-35 с ракетами Х-31ПД и Х-35УЭ, топливозаправщики Ил-78МК-90А, ударные вертолеты Ка-52Э и транспортные Ми-17. Для ВМФ предложат подлодки проекта 636, береговые ракетные комплексы «Бастион» с ракетами «Яхонт», а также патрульные корабли проекта 22160. С учетом островной географии Индонезии (17 000 островов) особый акцент сделан на технике для прибрежных операций: плавающем танке «Спрут», БМП-3Ф и скоростных катерах БК-16.

Системы ПВО представят ЗРС С-400 «Триумф», С-350Е «Витязь» и комплексы «Панцирь-С1М». Большинство образцов модернизированы с учетом реального боевого опыта. Михеев отметил готовность локализовать производство на индонезийских предприятиях.

«Совместные проекты позволят создать армию, способную противостоять современным угрозам», — подчеркнул он.

Выставка пройдет с 11 по 14 июня на фоне реализации индонезийской программы перевооружения на 2025–2029 годы. Россия конкурирует за контракты с США (истребители F-15EX), Францией (субмарины Scorpene) и Турцией (БПЛА Bayraktar).

Ранее в РФ появился истребитель с ИИ-помощником.