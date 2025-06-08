Российские военнослужащие обнаружили скелетированные останки украинского солдата при выполнении боевых задач. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер», близкий к группировке «Север».

Найденные фрагменты включали элементы амуниции, в том числе защитного бронежилета.

По данным источников, личность погибшего предварительно установлена по позывному «Татарин». Для точной идентификации останки направлены в морг для проведения ДНК-экспертизы. Место и время обнаружения не раскрываются по оперативным соображениям.

20 мая агентство РИА Новости писало, что сотни тел бойцов Вооруженных сил Украины продолжают лежать в приграничных селах Курской области. По данным агентства, останки не удается вывезти из-за постоянных обстрелов. По словам находящихся в регионе десантников, ВСУ умышленно уничтожают тела с помощью артиллерийских снарядов, чтобы родственники не вернувшихся из Курской области бойцов не узнали их судьбу.

Ранее Мединский призвал Киев забрать тела солдат ВСУ, чтобы предать их земле.