Сотни тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают лежать в приграничных селах Курской области. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, останки не удается вывезти из-за постоянных обстрелов. По словам находящихся в регионе десантников, ВСУ умышленно уничтожают тела с помощью артиллерийских снарядов, чтобы родственники не вернувшихся из Курской области бойцов не узнали их судьбу.

До этого агентство Reuters писало, что украинцы считают неоправданным вторжение ВСУ в Курскую область из-за высоких потерь.

При этом в генеральном штабе Украины заявили, что операция в Курской области «достигла большинства целей», среди которых отвлечение российских войск с других фронтов и обеспечение безопасности приграничья.

Журналисты Reuters отметили, что нападение на Курскую область стало крупнейшим покушением на суверенную территорию России со времен нацистского вторжения в 1941 году. На это были потрачены лучшие силы украинской армии, однако ВСУ не удалось удержать быстро занятые в первые дни операции курские территории.

Ранее пленный украинец рассказал, что Киев не приказывал остаткам ВСУ отступать из Курской области.