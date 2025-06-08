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Российские военные ударили по базе ВСУ в Черниговской области

РИА: ВС России нанесли удар по базе ВСУ в пригороде Нежина Черниговской области
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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские военные нанесли удар по тренировочной базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в пригороде Нежина Черниговской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Также он заявил о неподтвержденном ударе в районе аэродрома в Долгинцево в Кривом Роге Днепропетровской области.

8 июня Telegram-канал «Блокнот пропагандиста» сообщил, что российские военные с «фантастической точностью» поразили цех по производству дальнобойных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Пекло» в Киеве. По его данным, этот цех ранее посещали генералы НАТО — им показывали украинские разработки.

В воскресенье в министерстве обороны РФ сообщили, что российские войска поразили цех, где производились дроны, места их хранения, а также учебный центр операторов дронов на территории Украины. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников, ракет и артиллерии.

Ранее военный эксперт заявил, что Киев не понимает, какие потери понесет, когда Вооруженные силы России пройдут полосы обороны, которые оборудовались 10 лет.

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