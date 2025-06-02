Киев не понимает, какие потери понесет, когда Вооруженные силы России пройдут полосы обороны, которые оборудовались 10 лет. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, после того как украинские войска будут выбиты из городских агломераций и подготовленных рубежей, у них начнутся поля и посадки.

«Дальше у них будет очень весело и интересно. Те потери, которые они несут, покажутся им детским лепетом по сравнению с тем, что будет дальше. И если бы их руководство мыслило стратегически, то оно бы бросило цепляться за эти остатки, отошло бы за Днепр, сформировало там линию фронта по естественному рубежу», — сказал Шлепченко.

2 июня военнослужащий 15-го мобильного пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шевцов рассказал, что российские военные продвинулись в Сумской области на 15 км. По его словам, вероятной целью РФ является взятие под контроль всей области.

До этого военблогер Юрий Подоляка сообщил о приближении российских войск к Днепропетровской области. По его информации, у ВС РФ есть тактические успехи западнее Зеленого Поля и Вольного Поля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по местам запуска украинских БПЛА.