На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Военный эксперт: Киев не понимает, какие потери в действительности понесет

Военэксперт Шлепченко: Киев не осознает, какие потери понесет в ходе СВО
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Киев не понимает, какие потери понесет, когда Вооруженные силы России пройдут полосы обороны, которые оборудовались 10 лет. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. По его словам, после того как украинские войска будут выбиты из городских агломераций и подготовленных рубежей, у них начнутся поля и посадки.

«Дальше у них будет очень весело и интересно. Те потери, которые они несут, покажутся им детским лепетом по сравнению с тем, что будет дальше. И если бы их руководство мыслило стратегически, то оно бы бросило цепляться за эти остатки, отошло бы за Днепр, сформировало там линию фронта по естественному рубежу», — сказал Шлепченко.

2 июня военнослужащий 15-го мобильного пограничного отряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) Иван Шевцов рассказал, что российские военные продвинулись в Сумской области на 15 км. По его словам, вероятной целью РФ является взятие под контроль всей области.

До этого военблогер Юрий Подоляка сообщил о приближении российских войск к Днепропетровской области. По его информации, у ВС РФ есть тактические успехи западнее Зеленого Поля и Вольного Поля.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об ударах по местам запуска украинских БПЛА.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами