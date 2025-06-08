Губернатор Белгородской области рассказал о пострадавших после атаки ВСУ

Гладков: два человека пострадали после атаки ВСУ в Белгородской области

Два человека пострадали после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, один из пострадавших — боец подразделения «Орлан». Второго жителя региона ранило в районе села Чайки, его с баротравмой и контузией доставили в больницу №2 Белгорода.

Гладков добавил, что от падения обломков сбитых беспилотников в поселке Майский был посечен фасад частного дома, а также перебита линия электропередачи. В поселке Дубовое — повреждены кровли частного дома и надворная постройка, а в селе Никольское от детонации дрона в двух частных домах было повреждено остекление.

До этого Гладков заявил, что дважды беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины ударили по парковке коммерческого объекта в селе Никольское Белгородского района. От детонации загорелся легковой автомобиль, посечены четыре транспортных средства. Повреждено здание.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.