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Названа ключевая задача ВС РФ на лето 2025 года

Военный эксперт Матвийчук: главная задача ВС РФ на лето — создание буферной зоны
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Создание буферной зоны для обеспечения безопасности российских регионов станет ключевой задачей для Вооруженных сил России летом 2025 года, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что мы практически выходим на границы ДНР, ЛНР. Российские военные продолжают двигаться вперед, и теперь необходимо обезопасить регионы от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — объяснил отставной полковник.

Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей. Матвийчук подчеркнул, что речи о присоединении этих территорий к России пока не идет, однако жители регионов смогут, при наличии у них соответствующего желания, провести референдум.

30 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные приступили к расширению буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. По его словам, в настоящее время ВС РФ продвигаются севернее и южнее Строевки, а также давят на подразделения ВСУ в районах Бологовки и Отрадного.

Ранее Медведев высказался о буферной зоне между Россией и Украиной.

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