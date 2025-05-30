Названа ключевая задача ВС РФ на лето 2025 года

Создание буферной зоны для обеспечения безопасности российских регионов станет ключевой задачей для Вооруженных сил России летом 2025 года, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

«Дело в том, что мы практически выходим на границы ДНР, ЛНР. Российские военные продолжают двигаться вперед, и теперь необходимо обезопасить регионы от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ)», — объяснил отставной полковник.

Создать зону безопасности придется через взятие территорий Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей. Матвийчук подчеркнул, что речи о присоединении этих территорий к России пока не идет, однако жители регионов смогут, при наличии у них соответствующего желания, провести референдум.

30 мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские военные приступили к расширению буферной зоны между Белгородской и Харьковской областями. По его словам, в настоящее время ВС РФ продвигаются севернее и южнее Строевки, а также давят на подразделения ВСУ в районах Бологовки и Отрадного.

Ранее Медведев высказался о буферной зоне между Россией и Украиной.