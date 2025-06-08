В Черновицкой области расследуют факты нарушения прав человека ТЦК

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что инициировал служебное расследование в одном из военкоматов (территориальном центре комплектования, ТЦК) Черновицкой области по фактам возможного незаконного удержания людей и других нарушений прав человека. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в ТЦК и правоохранительные органы было направлено обращение с просьбой провести служебное расследование после публикаций о задержании граждан без объяснений, изъятии у них телефонов и содержании без доступа к воде и связи.

До этого сообщалось, что в селе Донская Балка Одесской области взорвалась машина территориального центра комплектования.

26 мая сообщалось о пожаре в здании ТЦК в городе Виннице, расположенном в центральной части Украины. Издание «Страна.ua» опубликовало кадры с места происшествия. На них видно, что огонь распространился в помещениях на верхних этажах здания.

На Украине мужчина открыл стрельбу по сотрудникам военкомата.