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Политолог назвал причину, по которой Украина могла отказаться забрать тела бойцов ВСУ

Политолог Безпалько: Киев мог отказаться забрать тела из-за удара по имиджу
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Власти Украины могли отказаться забрать тела военнослужащих по политической причине: из-за возможного удара по имиджу. Таковым стала бы для элиты реализация договоренностей с Москвой, об этом завил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

«Получается, что переговоры, которые украинскими элитами рассматривались как инструмент для принуждения России к перемирию, бессрочному или долгосрочному, во время которого они смогут провести перевооружение, ротацию, в итоге приводят к удару по имиджу Киева», — сказал он.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.

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Переговоры о мире на Украине
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