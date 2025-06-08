Власти Украины могли отказаться забрать тела военнослужащих по политической причине: из-за возможного удара по имиджу. Таковым стала бы для элиты реализация договоренностей с Москвой, об этом завил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько в беседе с РИА Новости.

«Получается, что переговоры, которые украинскими элитами рассматривались как инструмент для принуждения России к перемирию, бессрочному или долгосрочному, во время которого они смогут провести перевооружение, ротацию, в итоге приводят к удару по имиджу Киева», — сказал он.

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что первая партия из 1212 замороженных тел украинских солдат была доставлена в предусмотренное Стамбульскими договоренностями место на границе с Украиной, однако вторая сторона неожиданно перенесла на неопределенный срок прием останков и обмен военнопленными.

Ранее на Западе объяснили отказ Зеленского забирать тела солдат ВСУ.