Губернатор Подмосковья рассказал о последствиях атаки БПЛА

Одна женщина пострадала в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье, она госпитализирована с ранением. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что над территорией региона за ночь было сбито девять беспилотников.

Воробьев добавил, что в результате атак пострадала 75-летняя женщина, ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

До этого в министерстве обороны России заявили, что средства противовоздушной обороны за сутки сбили 131 украинский беспилотник самолетного типа. Ведомство обратило внимание, что из них 73 дрона уничтожены за пределами зоны специальной военной операции.

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ на восемью регионами РФ. Украинские беспилотники были обнаружены в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Кроме того, украинцы атаковали Тульскую, Орловскую и Курскую область. Несколько БПЛА перехватили в Московской регионе и над Крымом.

Ранее сообщалось, что охотник за дронами самолетного типа теперь может работать в любых условиях.