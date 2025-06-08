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Минобороны сообщило о 131 сбитом дроне ВСУ за сутки

Минобороны: за сутки 73 дрона уничтожили за пределами зоны СВО
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 131 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Ведомство обратило внимание, что из них 73 дрона уничтожены за пределами зоны специальной военной операции.

Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 139 целям. Среди них — цех по производству и места хранения беспилотников, учебный центр подготовки операторов дронов, склады боеприпасов, а также места временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь обнаружили и уничтожили 61 беспилотник ВСУ на восемью регионами РФ. Украинские беспилотники были обнаружены в Брянской, Белгородской и Калужской областях. Кроме того, украинцы атаковали Тульскую, Орловскую и Курскую область. Несколько БПЛА перехватили в Московской регионе и над Крымом.

Ранее сообщалось, что охотник за дронами самолетного типа теперь может работать в любых условиях.

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