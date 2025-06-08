В Истре при атаке БПЛА поврежден жилой дом

Воробьев: при атаке дрона повреждены фасад и остекление жилого дома в Истре

При налете двух беспилотников на подмосковную Истру были повреждены фасад и остекление жилого дома. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в Истре дроны ликвидировали в районе села Ершово и западнее деревни Чесноково. На место падения БПЛА для устранения последствий прибыли сотрудники экстренных служб.

По словам главы Подмосковья, всего в период с 23:00 7 июня до 9:00 сбили девять украинских дронов. Они были ликвидированы в Домодедово, Подольске, Рузе, Одинцово, Можайске, Наро-Фоминске и Раменском. Около последнего населенного пункта, в районе деревни Соколово-Хомьяново, сбитый БПЛА упал и повредил три садовых дома в СНТ (садовом некоммерческом товариществе) «Малиновка». При этом пострадала 75-летняя местная жительница. Она была доставлена с ранением в медицинское учреждение.

Российское Минобороны на этом фоне заявило, что в ночь на воскресенье РФ пытался атаковать 61 беспилотник. Помимо Московской области, дроны ВСУ были ликвидированы в Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской и Курской областях и над Крымом.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.