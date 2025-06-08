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Стало известно о деморализации ВСУ из-за продвижения армии РФ в ДНР

ТАСС: ВСУ деморализованы быстрым продвижением российских войск в ДНР
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Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) деморализованы из-за быстрого продвижения российских войск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС командир штурмового отряда с позывным «Искандер».

«Деморализованы они тем, что у нас сейчас идет быстрое продвижение», — сказал российский военный.

До этого бывший полковник народной милиции ДНР Андрей Марочко рассказал, что Вооруженным силам (ВС) РФ осталось пройти 6,5 км до Константиновки в ДНР.

Этот населенный пункт на данный момент находится под контролем украинской армии и играет важную роль в обороне ВСУ из-за своего расположения на перекрестке автомобильных и железнодорожных дорог. До начала спецоперации город был седьмым по площади и численности населения в республике.

По данным британской газеты The Telegraph, именно Константиновка является ближайшей целью летнего наступления ВС РФ в ДНР. В публикации говорится, что взятие этого города позволит российским военным продолжит продвижение к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее военный эксперт сообщил, что ВСУ бросают позиции у Каменки и Строевки.

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