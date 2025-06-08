РИА: при освобождении Зари в ДНР ликвидированы националисты «Азова» и наемники

При освобождении Зари в Донецкой Народной Республики (ДНР) ликвидировали участников нацбатальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и иностранные наемники. Об этом рассказал командир отряда «Шторм» 10-го гвардейского танкового полка Южной группировки войск с позывным «Искандер» в беседе с РИА Новости.

«Населенный пункт Заря был укреплен хорошо. У нас в трофеях есть и шевроны «Азова». Наемники там, соответственно, тоже, судя по лицам», — сказал военный.

«Искандер» также отметил, что в населенном пункте были как подготовленные отряды из штурмовых бригад, так и слабо обученная тероборона Вооруженных сил Украины.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что в результате наступательных действий российская группировка войск «Южная» взяла под контроль населенный пункт Заря в ДНР. Удары были нанесены по позициям шести механизированных, горно-штурмовой, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах нескольких населенных пунктов: Святопокровское, Звановка, Часов Яр, Северск, Пазено, Миньковка, Краматорск, Приволье, Плещеевка и Константиновка.

Противник потерял более 170 военнослужащих, пять автомобилей, пять артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, а также склад с боеприпасами.

Ранее появилось видео с водружением российского флага над освобожденным селом в ДНР.