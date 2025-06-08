Российский генерал рассказал о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена

Российский генерал-лейтенант Александр Зорин заявил о доставке первой партии тел бойцов ВСУ в район обмена. Его слова приводит ТАСС.

«Это 1 212 тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны, но все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены», — сообщил он.

Подготовка к обмену прошла в соответствии с графиком, согласованным с украинской стороной в Стамбуле. Перемещение тел к границе начнется около 12:00.

При этом Зорин напомнил о готовности РФ вернуть Украине свыше шести тысяч останков.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет, а также телами военных по формуле «6000 на 6000».

7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной в рамках Стамбульских договоренностей, однако представители Киева туда не явились. В украинском Координационном штабе назвали сделанные в связи с этим заявления РФ о несоблюдении республикой Стамбульских договоренностей «не соответствующими действительности» и сообщили, что дата обмена якобы не была согласована.

Ранее стало известно о возможном переносе передачи тел бойцов ВСУ Украине.