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В Британии назвали ближайшую цель летнего наступления России

Telegraph: Константиновка является ближайшей целью летнего наступления ВС РФ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Ближайшей целью летнего наступления Вооруженных сил (ВС) России является взятие под контроль населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Издание отметило, что этот город имеет стратегическое значение для дальнейшего продвижения к Славянско-Краматорской агломерации.

Константиновка играет важную роль в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за своего расположения на ключевом перекрестке автомобильных и железных дорог, что делает ее неотъемлемой частью обороны украинских войск на Донбассе, подчеркнули авторы статьи.

Потеря города осложнит снабжение подконтрольных Киеву сил, а также поставит под удар российской артиллерии позиции ВСУ в Краматорске.

26 мая немецкий аналитик Джулиан Репке сообщил о локальном обвале фронта ВСУ к югу от Константиновки в Донецкой народной республике. Тогда он обратил внимание, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Правдовка, Гнатовка и Романовка и зашли в поселок Заря.

Ранее Дубинский предрек ВСУ обвал фронта из-за Зеленского.

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