В населенном пункте Федоровка в Донецкой народной республике украинские военные предприняли попытку уничтожить своих сослуживцев, которые сдались в плен российским бойцам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца разведподразделения группировки войск «Восток» с позывным «Хаски».

По его словам, активного стрелкового сопротивления во время штурма деревни практически не было — многие украинские солдаты предпочитали сдаться после нескольких гранат. Разведчик уточнил, что один из минометных расчетов противника также попал в плен.

Позже, как рассказал «Хаски», по трофейной радиостанции с пленных попытался выйти на связь их командир. Он несколько раз отдавал приказ открыть огонь по российским позициям, однако выстрелов не последовало.

Вскоре в район появился украинский разведывательный дрон, а затем — ударный FPV-дрон. Один из пленных, настроенный на контакт, вышел на открытую местность, чтобы сымитировать неисправность связи. После этого по нему был нанесен удар тем самым дроном. Пленный, по словам разведчика, успел спастись и вернулся обратно к российским военным.

Также сообщается, что украинский солдат, сдавшийся в плен, сознательно сделал этот выбор и не хотел продолжать бой.

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