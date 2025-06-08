Экипаж российского танка «Алеша» нашли в базе «Миротворца»

Командира, а также трех членов экипажа танка «Алеша» внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в списке оказались Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев и Филипп Евсеев. По мнению администраторов сайта, они являются «соучастниками преступлений российской власти против Украины и ее граждан». Бойцы попали в базу «Миротворца» якобы за осознанные действия против нацбезопасности Украины, мира и человечества, а также иные правонарушения.

30 июля 2023 года глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором можно увидеть, как один российский танк остановил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области.

Пушилин рассказал, что в бою принимали участие восемь единиц «натовской» военной техники, три из которых удалось вывести из строя. Им противостоял российский танк «Алеша».

1 августа Минобороны РФ представило к госнаградам экипаж танка «Алеша», который в одиночку отразил атаку бронегруппы ВСУ.

Героизм российских бойцов также оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такой профессионализм бойцов российской армии вызывает восхищение и чувство гордости.

Ранее Мединского нашли в базе данных «Миротворец».