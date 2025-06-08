В Белгородской области автомобиль загорелся в результате атаки дрона ВСУ

Украинский дрон ударил по парковке возле магазина в Белгородской области

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по парковке возле магазина в селе Никольское в Белгородской области. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Белгород — Молния».

На кадрах, сделанных одним из очевидцев, видно густой черный дым, поднимающийся с парковки. По данным авторов канала, в результате атаки вражеского БПЛА загорелся автомобиль.

Кроме того, сообщается как минимум об одном пострадавшем. Ему пытаются оказать первую помощь в магазине.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара FPV-дрона по микроавтобусу в районе поселка Красный Пахарь пострадали два человека — водитель и пассажир. У мужчин диагностированы баротравмы и множественные осколочные ранения грудной клетки.

Пострадавших доставили в Волоконовскую районную больницу, где им оказали первую помощь. Для дальнейшего лечения их перевезут в Валуйскую центральную районную больницу.

Автомобиль также получил повреждения в результате атаки.

Ранее в белгородском хуторе беспилотник атаковал грузовик.