На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В курском селе 65-летний мужчина попал под удар дрона ВСУ

Хинштейн: 65-летний мужчина пострадал при атаке дрона ВСУ по селу Карыж
close
Haggardous50000/Shutterstock

Мирный житель попал под удар FPV-дрона в селе Карыж в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в Курскую областную больницу, где диагностировали минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения груди, живота и ног. Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил глава Курской области.

На фоне новых ударов ВСУ Хинштейн призвал местных жителей быть максимально бдительными, соблюдать меры безопасности и беречь себя.

До этого глава МЧС России Александр Куренков посоветовал при атаках беспилотников прежде всего не поддаваться панике, так как она дезориентирует.

Кроме того, он призвал россиян ознакомиться с памятками, которые разработали специалисты МЧС с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В них содержатся подробные рекомендации, что делать во время атаки дронов или ракетной опасности, если находишься в помещениях, на улице или в транспорте.

Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами