В курском селе 65-летний мужчина попал под удар дрона ВСУ

Мирный житель попал под удар FPV-дрона в селе Карыж в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал 65-летний мужчина. Его доставили в Курскую областную больницу, где диагностировали минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения груди, живота и ног. Сейчас пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести, уточнил глава Курской области.

На фоне новых ударов ВСУ Хинштейн призвал местных жителей быть максимально бдительными, соблюдать меры безопасности и беречь себя.

До этого глава МЧС России Александр Куренков посоветовал при атаках беспилотников прежде всего не поддаваться панике, так как она дезориентирует.

Кроме того, он призвал россиян ознакомиться с памятками, которые разработали специалисты МЧС с начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В них содержатся подробные рекомендации, что делать во время атаки дронов или ракетной опасности, если находишься в помещениях, на улице или в транспорте.

Ранее пленный заявил, что Зеленский разрешил ВСУ стрелять по мирному населению.