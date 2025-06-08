В Брянской области за ночь сбили 10 дронов

Губернатор Богомаз: над Брянской областью за ночь сбито десять беспилотников

Силы противовоздушной обороны России за ночь выявили и сбили десять украинских дронов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате атак никто не пострадал, разрушений также нет, а на месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в ночь на 8 июн российские средства ПВО уничтожили семь БПЛА над регионом.

Беспилотники были уничтожены в Сухиничском и Боровском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы.

Шапша уточнил, что обломки одного из уничтоженных дронов в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов.

Поздним вечером 7 июня в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.