На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Брянской области за ночь сбили 10 дронов

Губернатор Богомаз: над Брянской областью за ночь сбито десять беспилотников
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

Силы противовоздушной обороны России за ночь выявили и сбили десять украинских дронов самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в результате атак никто не пострадал, разрушений также нет, а на месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

До этого губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, что в ночь на 8 июн российские средства ПВО уничтожили семь БПЛА над регионом.

Беспилотники были уничтожены в Сухиничском и Боровском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы.

Шапша уточнил, что обломки одного из уничтоженных дронов в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов.

Поздним вечером 7 июня в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Ранее житель села в Брянской области получил осколочные ранения при атаке БПЛА ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами