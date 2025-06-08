Средства ПВО уничтожили семь дронов над Калужской областью

Губернатор Шапша: средства ПВО уничтожили семь БПЛА над Калужской областью

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили семь беспилотников.

По словам главы региона, в ночь на 8 июня беспилотники были уничтожены в Сухиничском и Боровском районах. По предварительным данным, никто не пострадал. На местах работают оперативные группы.

Шапша уточнил, что обломки одного из уничтоженных дронов в Боровском районе незначительно повредили кровлю и стеклопакеты трех частных домов.

Поздним вечером 7 июня в аэропорту Калуги были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

7 июня в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над регионами страны средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным военного ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в российском регионе произошло возгорание на заводе после падения БПЛА.