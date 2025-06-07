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В аэропорту Калуги введены временные ограничения

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов
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Илья Питалев/РИА Новости

В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Согласно посту, опубликованному в 23:30 мск, временные ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

7 июня в Минобороны России сообщили, что минувшей ночью над регионами страны средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.

По данным военного ведомства, вражеские дроны сбили над территориями Курской, Брянской, Калужской, Смоленской областей и Московского региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее атаки БПЛА по российским аэродромам вызвали гнев в Белом доме.

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