Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО еще одного беспилотника

Собянин сообщил о ликвидации еще одного летевшего на Москву беспилотника

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении еще одного беспилотника в Московской области.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сказано в сообщении Собянина, опубликованном в 4:19 мск.

В 3:50 мэр Москвы сообщал об одном уничтоженном беспилотнике, летевшем на столицу.

7 июня в результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден частный дом и автомобиль. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили девять дронов над Зарайском, Одинцово, Домодедово, Истрой и Солнечногорском. Минобороны отчиталось в общей сложности о 36 сбитых аппаратах в пяти регионах Центрального федерального округа. Из-за атаки столичные аэропорты несколько раз вводили режим «Ковер».

В ночь на 8 июня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей в регионе. По словам Миляева, в результате падения дрона произошел пожар на новомосковском заводе «Азот». В настоящее время возгорание ликвидировано.

Ранее силы ПВО сбили 82 украинских БПЛА за 9,5 часа над регионами России.