На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинский военный снял видео собственной гибели

«Военкоры русской весны»: штурмовик ВСУ снял видео собственной гибели
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял кадры собственной гибели. Видео от первого лица опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Снятое на нашлемную камеру показывается, как штурмовая группа ВСУ десантируется на окраине одного из сел. Через несколько секунд начинается стрельба. Спустя несколько мгновений камера падает.

Как сообщили военкоры, пуля попала в голову украинскому военному. Неудачная попытка штурма произошла на территории Донбасса.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

Военный обозреватель Влад Шлепченко назвал попытку штурма украинскими войсками «бессмысленной мясорубкой». Украинское командование так ничему и не научилось, поэтому продолжает «укладывать» одно подразделение за другим, добавил он.

Раннее пленный ВСУ рассказал о сверхбыстром штурме позиций двумя российскими бойцами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами