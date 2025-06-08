Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) снял кадры собственной гибели. Видео от первого лица опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Снятое на нашлемную камеру показывается, как штурмовая группа ВСУ десантируется на окраине одного из сел. Через несколько секунд начинается стрельба. Спустя несколько мгновений камера падает.

Как сообщили военкоры, пуля попала в голову украинскому военному. Неудачная попытка штурма произошла на территории Донбасса.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

Военный обозреватель Влад Шлепченко назвал попытку штурма украинскими войсками «бессмысленной мясорубкой». Украинское командование так ничему и не научилось, поэтому продолжает «укладывать» одно подразделение за другим, добавил он.

Раннее пленный ВСУ рассказал о сверхбыстром штурме позиций двумя российскими бойцами.