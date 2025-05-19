Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь запустили «мясорубку», перемалывая свои лучшие подразделения. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко, комментируя попытку противника прорваться в поселок Теткино Курской области.

«Это бессмысленная и абсолютно беспощадная «мясорубка», через которую украинское командование прокручивает на «фарш» собственные подразделения. Руководители на местах боятся сказать [генералу ВСУ Михаилу] Драпатому и [главкому ВСУ Александру] Сырскому, что план сорвался, поэтому они тупо гонят на убой все силы, которые им дают», — сказал Шлепченко.

Украинское командование так ничему и не научилось, поэтому продолжает «укладывать» одно подразделение за другим, добавил он.

17 мая сообщалось, что российские десантники, защищающие приграничный поселок Теткино в Курской области, пресекли попытку штурмовиков украинского национального батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) пересечь границу РФ.

По данным Telegram-канала «Северный ветер», отряды противника были обнаружены на подходе к населенному пункту. Для ликвидации бойцов работали беспилотники и артиллерия.

Ранее в Курской области в результате атаки БПЛА сгорел дом главы района.