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Пленный ВСУ рассказал о сверхбыстром штурме позиций двумя российскими бойцами

ТАСС: два бойца ВС России за две минуты зачистили позиции ВСУ
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Двое российских военнослужащих всего за пару минут взяли штурмом украинские позиции возле села Комар в ДНР. Об этом заявил ТАСС пленный солдат 23-й отдельной механизированной бригады ВСУ Иван Бобрушко.

«Мы сидели, разговаривали, к нам сразу заскочили и стали стрелять. Мы спрятались — кто куда, по углам. Он [российский военнослужащий] кинул одну гранату, потом вторую гранату», — рассказал пленный.

По его словам, военный ВС России предложил сдаться, на что Бобрушко и другие украинские бойцы согласились.

«Штурм наших позиций занял не более двух минут», — уточнил он.

Также пленный признался, что их группа планировала вечером дезертировать, однако не успела. Военнослужащие ВСУ уже даже наметили маршрут для побега с украинских позиций.

До этого стало известно о желании взятых в плен украинских солдат мстить сотрудникам ТЦК (аналог военкомата на Украине), отправившим их на фронт. Некоторые из военных открыто говорят, что первым делом в случае обмена придут к ним «в гости».

Ранее украинский депутат заявил о возможном обмене пленными России и Украины.

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