Киевские власти проявляют цинизм, отказываясь возвращать тела погибших украинских солдат в попытке скрыть потери и не платить семьям погибших. Такое мнение выразил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в своей колонке на «Смотрим.ру».

«Киевский преступный режим, как всегда, не желает признавать реальность. Россия выражает готовность передать 6 000 тел погибших. Банда (президента Украины) Зеленского играет в гнусную игру», — сказал он.

Медведчук назвал Зеленского «кровавым клоуном» и заявил, что тот не хочет видеть погибших военных, которых он и отправил погибать на фронт.

Обмен военнопленными и передача тел, согласованные между Россией и Украиной, были неожиданно сорваны украинской стороной. Помощник президента РФ Владимир Мединский подтвердил, что процедура обмена не состоялась из-за неявки украинской делегации без предварительного уведомления и объяснений причин.

Ранее в Минобороны РФ прокомментировали затягивание Украиной обмена телами бойцов и военнопленными.