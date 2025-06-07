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Военный эксперт заявил о скорых проблемах Украины с ВПК

Военный эксперт Попов: украинский ВПК вскоре прекратит существование
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

После ударов российской армии украинский военно-промышленный комплекс может вскоре прекратить существование. Такое мнение в беседе с «МК» высказал военный эксперт Владимир Попов.

Он отметил, что удары по территории Украины в ночь на 7 июня поразили многие объекты военной инфраструктуры противника.

Известно, что российскими ударами были уничтожены площадки для реактивных беспилотников и поражена радиолокационная станция сопровождения и наведения ракетного комплекса «Нептун» в Одесской области.

«Промышленных объектов на Украине осталось немного. По выявленным предприятиям, которые обеспечивают авиацию, бронетанковую технику, работают с радиостанциями, по ним будут нанесены удары», — сказал он.

Помимо обстрела предприятий противника, ВС РФ продолжают наступать сразу на нескольких направлениях фронта. Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что темпы российского наступления в Сумской области впечатляют.

Военный эксперт также сообщил, что российские военные в ходе боевых действий у Юнаковки в Сумской области Украины взяли под контроль участок трассы, что мешает украинским вооружённым силам восстановить утраченные позиции.

Ранее военный эксперт рассказал о панике в США после атаки Украины на российские аэродромы.

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