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Военный эксперт рассказал о панике в США после атаки Украины на российские аэродромы

Кнутов: РФ превосходит Запад в защите военных аэродромов от атак БПЛА
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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Атаки Украины на российские аэродромы вызвали панику в США, так как места базирования дальней транспортной авиации там, как правило, не защищены, заявил «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов.

«Серьезной охраны аэродромов для больших самолетов в Соединенных Штатах нет, поскольку они за океаном никогда не боялись подобных угроз и сейчас находятся в состоянии паники. У европейцев примерно так же обстоит ситуация, и, конечно, их Россия превосходит в этом плане. Практика охраны больших бомбардировщиков работает еще с 70-х годов прошлого века, когда Советский Союз помогал Египту во время арабо-израильской войны. Тогда в Египте располагались бомбардировщики Ту-16, и места их стоянок были окружены большими валами. Кроме того, аэродромы с самолетами МиГ-21 были обнесены аэростатными заграждениями, что препятствовало подлету израильских самолетов. То есть практика такая у нас существует, поэтому к ней надо возвращаться», — пояснил военный эксперт.

Кнутов рассказал, как необходимо организовать защиту аэродромов с учетом современных требований безопасности.

«Помимо обваловки, самолеты должны быть сверху чем-то прикрыты, вроде танковых мангалов. Возможно, стоит создавать легкие укрытия — противоосколочные и противопулевые. А если используются аэростаты, то между ними необходимо наличие кевларовых сетей, что будет препятствовать пролету любого беспилотника. Ну и прикрытие зенитно-ракетными комплексами. Это уже классическая схема», — сказал эксперт.

Накануне американская газета The Wall Street Journal отметила, что Соединенные Штаты не защищены от атак, подобных терактам Украины с применением беспилотников против ряда российских военных аэродромов и военных самолетов.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». В ходе ее реализации были атакованы российские военные аэродромы, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет.

Ранее на Западе не увидели влияния ударов Киева по аэродромам на преимущество России в СВО.

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