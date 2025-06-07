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Канада анонсировала пакет военной помощи Украине

Канада направит Украине военную технику и оборудование на сумму более $25 млн
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Global Look Press

Канада выделила свыше $25 млн на военную помощь Украине, включающую военную технику и оборудование. Об этом сообщили в пресс-службе канадского министерства национальной обороны.

В пакет военной помощи вошли бронетранспортеры Bison и Coyote, а также новое оборудование и боеприпасы на сумму 30 млн канадских долларов ($21,9 млн). Кроме того, Киев получит системы защиты от помех для средств радиоэлектронной борьбы на сумму 5 млн канадских долларов ($3,6 млн).

5 июня в Брюсселе министр обороны Канады Дэвид Макгинти объявил о выделении военной помощи Украине. Он сделал это в ходе 28-го заседания контактной группы по обороне Украины.

Тем временем бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев исчерпал военную помощь, одобренную бывшим президентом США Джо Байденом.

Ранее в Канаде рассказали, почему Украина потеряла шанс на мир.

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