Украинские военнослужащие, находящиеся на передовой, в неофициальных разговорах называют главнокомандующего ВСУ Александра Сырского «мясником». Об этом рассказал ТАСС пленный разведчик Евгений Бодейко.

По словам мужчины, такое прозвище получило широкое распространение среди бойцов из-за бессистемной и жесткой тактики командования, ведущей к огромным потерям. Он добавил, что командование ВСУ зачастую бросает людей в штурмы без достаточной подготовки, оснащения и поддержки. По его словам, тех, кто только научился держать автомат, практически сразу отправляют на передовую, где они сталкиваются с реальным боем без нужных навыков и снаряжения.

Бодейко также отметил критическое состояние техники в его подразделении. По его данным, в распоряжении разведывательной роты числится всего пять единиц техники, которые за все время не выезжали на позиции и ни разу не использовались в бою. При этом установленное вооружение, включая пулеметы, оказалось неисправным — оружие регулярно дает осечки, что ставит под угрозу жизни бойцов.

Недавно первый заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской сообщал, что только в 2024 году Украина потеряла в боях около 590 тысяч человек. С начала конфликта, по оценке Генштаба РФ, общие потери ВСУ превысили один миллион человек.

Ранее британское издание Financial Times писало, что среди украинских военнослужащих на фронте нарастает разочарование и усталость, что отражается на общем моральном состоянии войск.