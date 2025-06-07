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Военкор сообщил об уничтожении подземного хранилища западных ракет на Украине

Военкор Котенок: в Тернополе уничтожено хранилище ракет ATACMS и Storm Shadow
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Российские Вооруженные силы нанесли удар по подземному складу ракет западного производства в украинском городе Тернополье на западе страны. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

На видео, снятом очевидцем 6 июня, можно увидеть вторичную детонацию и черный дым, который окутывает город.

По информации Котенка, незадолго до удара на склад поступила значительная партия ракет, среди которых 56 ракет Storm Shadow британского производства, 32 ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot и 53 ракеты ATACMS американского производства.

«При таком взрыве едва ли что-то сохранится в целостности из смертельного груза», – отметил военкор.

Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил 26 мая об отмене ограничения дальности действия вооружений, поставляемых Украине со стороны Германии, Великобритании, Франции и США. Это решение позволяет Киеву наносить удары по российской военной инфраструктуре на значительном удалении от линии фронта.

Ранее подполье сообщило о поражении объектов ВСУ в четырех областях Украины

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