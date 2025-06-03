Подполье сообщило о поражении объектов ВСУ в четырех областях Украины

Российские беспилотники «Герань» атаковали объекты в Сумской, Полтавской, Житомирской и Черниговской областях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Герань цветущая».

По данным канала, дроны ударили по портовой инфраструктуре Одессы, после чего произошли пожары.

В свою очередь координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в ходе атаки российских беспилотников был уничтожен склад, в котором находились «особые дроны», предназначенные для ударов по важным объектам на территории России, а также «некоторые ключевые фигуры, чьи потери, еще дадут о себе знать».

Рано утром 3 июня украинское издание «Общественное» сообщало о взрывах в Одессе. В Одесской области объявлялась воздушная тревога.

Также военный блогер Борис Рожин сообщал об ударе беспилотников «Герань» по целям в украинском Чернигове. По его словам, суммарно уже было несколько десятков прилетов в разных областях страны.

Ранее Зеленский заявил о наступлении ВС РФ на нескольких направлениях.