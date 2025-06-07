В Минобороны РФ назвали категории военнопленных, подлежащих обмену с Украиной

МО РФ: обмену с Украиной подлежат раненые, тяжелобольные и лица моложе 25 лет

Обмену пленными с Украиной подлежат две категории военных, заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин. Его слова приводит в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Это «все на все» раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет», — уточнил генерал-лейтенант.

Он добавил, что Украина перенесла обмен на определенный срок. При этом РФ предоставила стороне противника список из 640 фамилий, но в Киеве не назвали дату, когда эти лица смогут вернуться на родину.

«Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле», — сказал Зорин.

В понедельник, 2 июня, в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Делегации, как и в первую встречу 16 мая, возглавляли министр обороны Украины Рустем Умеров и помощник президента России Владимир Мединский. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня. Умеров по итогам переговоров заявил, что Москва и Киев также договорились об обмене военнопленными.

Ранее Мединский заявил, что переговорщики Украины не прибыли на место обмена.