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Стало известно, чем обернется для Пентагона отказ от услуг компании Маска

TWZ: отказ США от услуг SpaceX обернется серьезными проблемами для Пентагона
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Dado Ruvic/Reuters

Возможный отказ госструктур США от сотрудничества с компанией SpaceX Илона Маска может иметь серьезные последствия для американской национальной безопасности. Об этом сообщает портал The War Zone.

В издании отметили, что американский военный и разведывательный аппарат в значительной мере полагается на компанию Маска в вопросах космических запусков и услуг космической связи.

Кроме того, SpaceX должна сыграть важную роль в разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол», идею создания которой выдвинул президент США Дональд Трамп.

Между американским лидером и Маском произошла публичная перепалка на фоне решения бизнесмена покинуть Белый дом.

Позже Трамп предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам бизнесмена для экономии бюджета.

Ранее вице-президент США отшутился по поводу ссоры Трампа и Маска.

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Ссора Трампа и Маска
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