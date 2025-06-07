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Названа цель ударов ВС РФ в Харькове

Военный журналист Алехин: ВС РФ нанесли удар по системе бункеров под Харьковом
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Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Одной из главных целей ночного удара Вооруженных сил России по Харькову стали подземные сооружения в районе железнодорожной станции Харьков-Сортировочная. Об этом сообщает Telegram-канал «Адекватный харьковчанин».

Авторы канала утверждают, что Вооруженные силы Украины используют построенный еще во времена СССР подземный бункер для хранения техники и боеприпасов. Кроме того, в этих сооружениях находятся учебные центры, где готовят инструкторов, снайперов, операторов беспилотников.

Официально администрация Харькова называет бункеры «школами, где учатся ребятишки».

Также российские войска ударили по заводу «Коммунар» на севере города.

Утром 7 июня заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов сообщил, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт ВСУ под Харьковом.

Днем мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что ночью город пережил «мощнейшую» атаку с начала Россией военной операции на Украине.

Ранее в подполье рассказали о последствиях ночных ударов по Харькову.

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