Хинштейн рассказал о пострадавших в результате атак дронов в Курской области

Хинштейн: три человека пострадали в Курской области в результате атак дронов ВСУ

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по двум районам Курской области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в селе Кривицкие Буды Беловского района травмы получила 34-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение головы и правого бедра.

«Удар пришелся и на слободу Белая. У 41-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы, множественные слепые осколочные ранения левой руки, правого предплечья, грудной клетки», — рассказал Хинштейн.

В Кореневском районе в результате атаки ВСУ пострадал 54-летний мужчина, у которого открытая черепно-мозговая травма и серьезные ожоги. Его состояние оценили как крайне тяжелое.

Всех раненых доставят в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак на Белгородскую область за сутки. Он сообщил, что ВСУ применили 40 снарядов и 76 беспилотников, в результате чего три человека пострадали.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе России и Украины.