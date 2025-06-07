На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хинштейн рассказал о пострадавших в результате атак дронов в Курской области

Хинштейн: три человека пострадали в Курской области в результате атак дронов ВСУ
close
«Газета.Ru»

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли удары по двум районам Курской области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн.

Он уточнил, что в селе Кривицкие Буды Беловского района травмы получила 34-летняя женщина. У нее слепое осколочное ранение головы и правого бедра.

«Удар пришелся и на слободу Белая. У 41-летнего мужчины закрытая черепно-мозговая травма, рвано-ушибленные раны головы, множественные слепые осколочные ранения левой руки, правого предплечья, грудной клетки», — рассказал Хинштейн.

В Кореневском районе в результате атаки ВСУ пострадал 54-летний мужчина, у которого открытая черепно-мозговая травма и серьезные ожоги. Его состояние оценили как крайне тяжелое.

Всех раненых доставят в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак на Белгородскую область за сутки. Он сообщил, что ВСУ применили 40 снарядов и 76 беспилотников, в результате чего три человека пострадали.

Ранее военный эксперт рассказал о ситуации на границе России и Украины.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами