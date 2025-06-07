Гладков сообщил о последствиях атак ВСУ на Белгородскую область за сутки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки атаковали 40 населенных пунктов Белгородской области при помощи 40 снарядов и 76 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), три человека пострадали. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в Белгородском районе под удары попали 10 населенных пунктов. Для этого ВСУ применили 20 беспилотников, семь из которых сбили системы противовоздушной обороны (ПВО).

«В районе села Устинка в результате атаки дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, состояние средней степени тяжести», — рассказал Гладков.

Кроме того, в селе Бессоновка из-за удара беспилотника пострадала женщина, ее доставили в медицинское учреждение.

Также ВСУ атаковали Грайворонский муниципальном округ, применив 15 БПЛА и 27 боеприпасов, Валуйский муниципальный округ — 12 беспилотников, Краснояружский район — 13 боеприпасов и три дрона, Шебекинский муниципальный округ — 13 беспилотников. Зафиксированы удары украинских войск по Борисовскому и Волоконовскому районам.

Всего за отчетный период в Белгородской области повреждены один многоквартирный дом, 10 частных домовладений, два предприятия, технологическое оборудование, коммерческий объект, трактор и 27 транспортных средств.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что системы ПВО с вечера 6 июня сбили 25 дронов ВСУ в регионе. По его словам, всего украинские войска пытались атаковать шесть районов, никто из мирных жителей не пострадал.

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