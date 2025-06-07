Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации пехоты ВСУ в Плещеевке

Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Плещеевка в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.

По информации оборонного ведомства, во время разведки была выявлена группа пехоты Вооруженных сил Украины, которая направлялась к месту временного размещения. Удар по этому объекту нанесла боевая группа «Рубикон» — подразделение Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны.

Атака была выполнена при помощи оптоволоконного FPV-дрона-«камикадзе» модели КВН. Как уточнили в министерстве, после точного попадания один из полуразрушенных зданий, в котором размещались украинские военные, был уничтожен.

Этим утром заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов сообщал, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт ВСУ под Харьковом.

Ранее Рамзан Кадыров показал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом.