На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская армия уничтожила в Плещеевке пункт временной дислокации ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли удар по пункту дислокации пехоты ВСУ в Плещеевке
close
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Минобороны России сообщило об ударе по пункту временной дислокации украинских войск в районе населенного пункта Плещеевка в Донецкой народной республике. Об этом пишет РИА Новости.

По информации оборонного ведомства, во время разведки была выявлена группа пехоты Вооруженных сил Украины, которая направлялась к месту временного размещения. Удар по этому объекту нанесла боевая группа «Рубикон» — подразделение Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны.

Атака была выполнена при помощи оптоволоконного FPV-дрона-«камикадзе» модели КВН. Как уточнили в министерстве, после точного попадания один из полуразрушенных зданий, в котором размещались украинские военные, был уничтожен.

Этим утром заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Апти Алаудинов сообщал, что группа «Бати» спецназа «Ахмат» уничтожила скрытый наблюдательный пункт ВСУ под Харьковом.

Ранее Рамзан Кадыров показал уничтожение пункта временной дислокации ВСУ под Харьковом.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами