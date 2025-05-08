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Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: ВС РФ до начала перемирия взяли под контроль Троицкое в ДНР
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы России до начала перемирия взяли под контроль населенный пункт Троицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Новооленовка, Ульяновка, Миролюбовка, Михайловка, Новая Полтавка, Новоалександровка, Котляровка и Алексеевка в ДНР.

За сутки противник потерял до 510 военнослужащих. Помимо живой силы, ВСУ потеряли пять боевых бронированных машин, включая бронеавтомобили BATT UMG производства США и Kirpi турецкого производства, пять автомобилей, американскую самоходную артиллерийскую установку Paladin и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Накануне подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Липовое в ДНР. В Минобороны добавили, что российские военные нанесли поражение нескольким бригадам Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Гусинка, Староверовка, Купянск, Нечволодовка в Харьковской области и Ямполь в ДНР.

Ранее депутат Рады заявил о захвате храма УПЦ в Черкассах.

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